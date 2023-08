Pupo e il viaggio in aereo in Sicilia: «Arrivati a Catania ma non ci fanno scendere. Avrei potuto rischiare il linciaggio»

di Redazione web

«Siamo appena atterrati all’aeroporto di Catania ma non ci consentono di scendere dall’aereo. Qui c’è il caos, una cosa mai vista». Esordisce così Pupo in un racconto fatto a Dagospia sulla sua disavventura avvenuta in aereo subito dopo essere atterrato in Sicilia. Pupo ha in programma un concerto ad Augusta, ma per il cantante non è stato un viaggio semplice.

Il racconto

«È passata più di mezz’ora - ha raccontato - e siamo ancora in aereo.

Poi un altro inconveniente: «Provo ad accennare una nota ma, un signore francese che mi siede accanto e che non sa chi cazzo sono, mi fulmina con uno sguardo minaccioso ed io mi blocco. Meglio così. Avrei potuto rischiare il linciaggio. Benvenuti in Sicilia. Benvenuti in Italia».

