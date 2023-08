La compagnia aerea porta il passeggero a mille chilometri dalla sua destinazione: «Ci scusiamo per l'errore»

Una compagnia aerea si è scusata con una sfortunata passeggera che è stato portata a oltre mille chilometri dalla sua destinazione originale. Wasifa Jan aveva prenotato un volo da Nuova Delhi a Srinagar, nella regione del Kashmir in India.

Volando con SpiceJet, la donna si è improvvisamente ritrovata a Pune, a 160 chilometri da Mumbai, nell'India occidentale. Era arrivata a un totale di 1.609 chilometri dalla sua destinazione.

uttavia, il passeggero è stato invece portato a Pune, una città nel Maharashtra. Un volo diretto da Pune a Srinagar richiederebbe quattro ore e 45 minuti.

A condividere la notizia del volo sbagliato è il tour operator della donna che su Twitter ha scritto: «Davvero sfortunato! Il mio passeggero stava viaggiando oggi da Dehli a Srinagar sul volo SG 8963 ma sfortunatamente è stato messo sul volo sbagliato da Spicejet ed è arrivato all'aeroporto di Pune»

