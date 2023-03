Maneskin, Thomas canta Gossip e Damiano non riesce a trattenersi dalle risate: il video virale su TikTok

di Redazione web

Se Thomas dei Måneskin, ha scelto di suonare la chitarra e non di cantare, è perché ha risposto ad una naturale inclinazione. Ma il musicista, per amore dei fan, si mette a nudo, e con Damiano, la voce della band, a reggergli il microfono, (che in realtà è una spazzola per capelli) si diverte a prestarsi al gioco con grande ironia in un video postato su TikTok.

Madonna, i consigli per essere una brava mamma: «Sii felice con quello che hai»

Meglio la chitarra

Intonando una parte di Gossip, una delle ultime canzone della rock band, è palese che cantare non è proprie nelle sue corde...vocali, ma nonostante la stonatura, il chitarrista ci scherza su, mentre Damiano non riesce a trattenersi dal ridere e si butta a terra, mentre Thomas va avanti nella sua performance canora.

Ben Affleck, i problemi di alcolismo: «Mai dato la colpa a Jennifer Garner, ero solo infelice»

Boom su TikTok

Ed il karaoke, si allarga anche ad un mostro sacro della musica italiana, Franco Battiato, che Thomas cerca - come può - di omaggiare. Il video supera le 3,5 milioni di visualizzazioni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA