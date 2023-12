Problemi di insonnia? Ecco le 10 canzoni di Natale che (secondo la scienza) conciliano il sonno

di Redazione web

A Natale mancano solamente quattro giorni, ma le canzoni natalizie sono in circolazione, ormai, da più di un mese. Ovviamente, i cantanti simbolo di questa festività sono i soliti: Michael Bublé, Mariah Carrey o Andrea Bocelli. Proprio sugli artisti che hanno sfornato successi natalizi durante gli anni, si è concentrato un recente studio di Bed Kingdom, piattaforma inglese, che ha stilato una classifica abbastanza insolita: le 10 canzoni di Natale che conciliano il sonno.

Lo studio

La ricerca è opera della piattaforma inglese Bed Kingdom che ha condotto uno studio analizzando le caratteristiche principali di alcuni brani presenti in più di 300 playlist per dormire che compaiono su Spotify. Le cinque peculiarità che tutte le canzoni prese in esame presentavano sono: battiti per minuto (Bpm), che sarebbe il tempo, ballabilità, felicità, vivacità e acusticità. Secondo lo studio, molti brani presentavano diverse sorprese a livello di arrangiamento e ritmo. All'interno di questa singolare ricerca, sono finite diverse canzoni di Natale e si possono trovare artisti come Michael Bublé o Andrea Bocelli, c'è anche Mariah Carrey ma non con la sua celeberrima "All I Want for Christmas" che per i Bpm "troppo" alti, non concilierebbe il sonno. La cantante rientra nella strana top ten di brani soporiferi con un altro pezzo.

La classifica

Quindi, i brani natalizi che riescono a far addormentare chi li ascolta, sono dieci: Mother's Daughter, Beck Pete, Ryan James Tillema "The Secret of Christmas"; Michael Bolton "White Christmas"; Michael Bublé "Silent Night"; Andrea Bocelli "Angels We Have Heard on High"; Frank Sinatra "I'll Be Home for Christmas"; Kelly Clarkson "Have Yourself a Merry Little Christmas"; Ellie Goulding "O Holy Night"; Doris Day "Christmas Present"; Nat King Cole "A Cradle in Bethlehem"; Mariah Carey "Christmas Time Is in the Air Again".

