Natale, le decorazioni possono essere pericolose: «Fate attenzione per questi motivi»

Il Natale si sta avvicinando e in tantissimi stanno già addobbando a festa le proprie case: alberi decorati, fiocchi rossi e palline oro e argento. Gli appassionati di questa festività, insomma, si sono già dati da fare e anche tantissimi influencer stanno condividendo sui social le loro creazioni. Gli esperti, tuttavia, consigliano alle persone di fare attenzione alle troppe decorazioni che potrebbero essere pericolose. Ecco perché.

Le dichiarazioni degli esperti

Jordan Harvey, amministratore delegato di un'azienda di pulizie che si trova a Crawley, Inghilterra, ha rilasciato un'intervista a Daily Mail in cui spiega i rischi legati alle decorazioni e agli addobbi natalizi: «Anche se passiamo molto tempo a pulire le nostre case prima delle festività, molto spesso le condizioni delle nostre decorazioni natalizie sono pessime... anche se a noi sembrano perfette. Se non mantenute pulite e conservate correttamente, le decorazioni potrebbero diventare umide e polverose, diventando potenzialmente un terreno fertile per muffe e funghi. La muffa potrebbe causare una riacutizzazione di allergie o colpire chi soffre di asma e, nel peggiore dei casi, potrebbe portare a problemi respiratori».

Sui rischi nascosti che possono presentare le decorazioni natalizie, è intervenuta anche l'esperta di pulizie, Sarah Dempsey che ha detto: «Le decorazioni ovviamente attirano polvere e sporco presente nell'aria. È molto probabile che gli ornamenti dell'albero si riempiano di pelucchi e peli di animali domestici, poiché, questi fluttuano nell'aria e si attaccano a qualsiasi superficie».

Attenzione ai parassiti

Infine, Sarah Dempsey ha parlato dei parassiti che potrebbero annidarsi nelle decorazioni natalizie: «I veri alberi di Natale o le ghirlande conterranno, senza dubbio, insetti e parassiti.

