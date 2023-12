«Per voi Babbo Natale esiste?». Il quiz della maestra di religione fa infuriare i genitori: «Mio figlio non mi parla più»

di Redazione web

«Secondo voi Babbo Natale esiste? Voi ci credete?». È questa la domanda che la maestra di religione di una scuola elementare di Coverciano avrebbe fatto ai propri piccoli alunni che, un po' colti alla sprovvista, avrebbero risposto nel modo più sincero possibile. Ora, che il Natale si avvicina, i bambini non vedono l'ora di scrivere la letterina e, poi, di scartare i regali ma c'è sempre qualcuno che cerca di rovinare loro la magia e i genitori sarebbero furiosi proprio per questo. Ecco cosa è successo.

La vicenda

Stando a quanto riporta Vanity Fair, in una classe di quinta elementare di una scuola di Coverciano, Firenze, una maestra avrebbe chiesto ai suoi alunni, tramite un quiz, se secondo loro Babbo Natale è una persona reale o meno. Le risposte raccolte sono state 14: sei sì, sei no e due forse. Questi risultati potrebbero stupire, dato che sembra che alcuni bambini ragionino già con una mentalità adulta e quindi non credano alle favole, mentre altri sarebbero proprio convinti che a portare i regali sotto all'albero è Santa Claus. Ciò che, tuttavia, ha infastidito molto i genitori dei ragazzini, sarebbe stata proprio l'indelicatezza della maestra che non avrebbe pensato di traumatizzare, in qualche modo, gli alunni. Quindi, sempre secondo quanto riporta il magazine, i genitori si sarebbero dimostrati piuttosto arrabbiati nelle chat di gruppo della classe, tanto che qualcuno di loro avrebbe scritto: «Ma come osa?» oppure «Mio figlio è traumatizzato, grida che mi odia e non mi parla più».

Pareri contrastanti

In molti, tuttavia, pensano che questo confronto tra maestra e alunni possa essere utile ai bambini per capire il senso del Natale che non dovrebbe essere inteso solamente come "la festa dei giochi" portati da Babbo Natale, ma che dovrebbe, invece, avere un significato molto più profondo.

