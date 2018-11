È nato Lanko, il figlio di Lele Spedicato dei Negramaro

Giorgia presenta il suo nuovo album di cover «Pop Heart»​

Giovedì 15 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uscirà il», il nuovo album di, cantautoreromano: il disco è composto da, fra cui il singolo «», che già si ascolta nelle radio italiane, e «», che ha già oltre 2 milioni di ascolti.Nello stesso giorno l'artista comincerà il suo, presentando il suo disco a Torino, Milano (1° dicembre), Roma (il 2), Napoli (3) e Bari (4 dicembre).Gazzelle, all'anagrafe, ha anche annunciato due nuove date live: idel cantautore capitolino si terranno ilMalinconico per vocazione, poliedrico come solo i fantasisti sanno essere, Gazzelle è salito alla ribalta grazie all’acclamato album «» (Maciste Dischi, 2017), consacrandosi come uno degli esordi più rumorosi degli ultimi anni. Fra le sue canzoni di maggiore successo anche «».