Lele Spedicato, nato il figlio del cantante dei Negramaro: si chiama Lanko

Nato ildi. Il figlio del chitarrista dei Negramaro è nato stanotte: la notizia è stata data dalla moglie disu Facebook, con una tenera foto con le manine delstrette tra quelle dei genitori.Il nome scelto dai neogenitori per il bambino è Lanko.Si tratta della seconda nascita in pochi giorni e primo maschietto in casa: pochi giorni fa, infatti, è nata Stella, figlia di Giuliano Sangiorgi.Solo qualche giorno fa la band aveva festeggiato la nascita di Stella, la figlia di Giuliano Sangiorgi e di Ilaria Macchia. La nascita di Lanko è stata accolta con grande commozione dai fan della band, che da mesi seguono con attenzione gli sviluppi sulla salute del chitarrista, le cui condizioni stanno lentamente migliorando dopo il malore che lo ridusse in fin di vita. Ora in famiglia arriva la gioia della nascita del piccolo Lanko.Una giovanissima famiglia che, passato il pericolo peggiore, può ora guardare al futuro: solo alcuni giorni fa la stessa Clio aveva dato una testimonanza di grande vicinanza al marito, postando sui social una foto in cui si vedono le cicatrici di un'analoga operazione al cervello da lei subita anni fa.