Eurovision, svelata la scaletta delle semifinali: Angelina Mango è già in finale. Ecco quando canterà

Eurovision 2024, manca sempre meno. A un mese e mezzo dall'evento musicale più importante d'Europa, è stata resa martedì 26 marzo la scaletta delle due semifinali, che si terranno quest'anno a Malmö, in Svezia. L'Italia, già in finale insieme a Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, gareggerà con "La noia" di Angelina Mango, tagliata di otto secondi per via del regolamento del festival.

Angelina Mango, all'Eurovision fedele a se stessa: «In gara con "La Noia", tagliati solo 8 secondi». Ecco la frase che salta

Il programma

Inizierà martedì 7 maggio la 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest, dove in diretta da Malmö, in Svezia, 37 Paesi si affronteranno per aggiudicarsi il titolo di miglior canzone europea. Dopo le prime due semifinali, che si terranno il 7 e il 9, l'appuntamento con la finale sarà sabato 11 maggio. Già qualificati per l'ultima serata, Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito si esibiranno però anche nelle due serate iniziali, partecipando ugualmente allo spettacolo.

La scaletta delle semifinali

Prima semifinale:

Cipro, Silia Kapsis - "Liar" Serbia, Teya Dora - "Ramonda" Lituania, Silvester Belt - "Luktelk" Irlanda, Bambie Thug - "Doomsday blue" Regno Unito, Olly Alexander - "Dizzy" (Già in finale) Ucraina, Jerry Heil & alyona alyona - "Teresa & Maria" Polonia, Luna - "The tower" Croazia, Baby Lasagna - "Rim tim tagi dim" Islanda, Hera Björk - "Scared of heights" Germania, Isaak - "Always on the run" (Già in finale) Slovenia, Raiven - "Veronika" Finlandia, Windows95Man - "No rules!" Moldavia, Natalia Barbu - "In the middle" Svezia, Marcus & Martinus - "Unforgettable" (Già in finale) Azerbaigian, Fahree feat. Ilkin Dovletov - "Özünlə apar" Australia, Electric Fields - "One milkali (One blood)" Portogallo, Iolanda - "Grito" Lussemburgo, Tali - "Fighter"

Seconda semifinale:

​Malta, Sarah Bonnici - "Loop" Albania, Besa - "Titan" Grecia, Marina Satti - "Zari" Svizzera, Nemo - "The code" Cechia, Aiko - "Pedestal" Francia, Slimane - "Mon amour" (Già in finale) Austria, Kaleen - "We will rave" Danimarca, Saba - "Sand" Armenia, Ladaniva - "Jako" Lettonia, Dons - "Hollow" Spagna, Nebulossa - "Zorra" (Già in finale) San Marino, Megara -"11:11" Georgia, Nutsa - "Firefighter" Belgio, Mustii - "Before the party’s over" Estonia, 5Miinust & Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" Italia – Angelina Mango - "La noia" (Già in finale) Israele, Eden Golan - "Hurricane" Norvegia, Gåte - "Ulveham" Paesi Bassi, Joost Klein - "Europapa"

Dove vedere l'Eurovision

Tutte le serate dell'Eurovision saranno disponibili in diretta su Rai 2 e in streaming su RaiPlay a partire dalle 21.00.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Marzo 2024, 20:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA