Elodie hot, la pole dance infiamma il Forum di Assago. Chiara Ferragni e Diletta Leotta tra i fan: «Pazzesca»

Elodie ha fatto scatenare e ballare tutti i suoi fan che hanno assistito al concerto al Forum di Assago a Milano. Tra loro c'erano anche le amiche Diletta Leotta e Chiara Ferragni che, sugli spalti, tra un selfie e una canzone cantata a squarciagola, si sono divertite moltissimo. Sui social, poi, sono diventate virali le immagini del balletto sexy che Elodie ha portato sul palco quando si è esibita sulle note del nuovo brano "Red Light": la cantante, con un body argento e nero e stivaloni in pelle, si è cimentata in un balletto di pole dance.

Elodie super sexy

Elodie ha lasciato a bocca aperta il pubblico di Assago: con i suoi outfit bollenti e il balletto di pole dance ha sorpreso tutti per la performance portata in scena. Infatti, non ha solamente cantato ma anche ballato (senza mai faticare troppo), dato che, ogni canzone era dotata di una sua particolare coreografia. La parole d'ordine della serata è sicuramente stata "libertà", termine che per la cantante è di fondamentale importanza, dato che, ha più volte ribadito anche sui social che è giusto che ognuno possa esprimersi liberamente senza che debba essere giudicato. Proprio per questo, Elodie non ha avuto paura di osare sul palco e si è esibita in balli e figure curate nei minimi dettagli. Inoltre, ha duettato con vari ospiti come, ad esempio, Rkomi e Marco Mengoni.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle amiche più strette di Elodie. Spesso, le due hanno trascorso le vacanze estive insieme oppure, molte volte, capita che vengano paparazzate a eventi, cene o ritrovi con altri amici. Recentemente, la conduttrice sportiva ha anche presentato la sua bambina Aria alla cantante che si è lasciata immortalare con la piccolina tra le braccia. Ieri, mentre Elodie si esibiva sul palco, Diletta era sugli spalti con Chiara Ferragni e le due amiche della cantante si sono scattate un selfie che hanno, poi, postato su Instagram. Poi, quando è arrivato il momento del duetto con Rkomi, Chiara e Diletta si sono scatenate cantanto "La coda del Diavolo". Infine, dopo il concerto, la conduttrice di Dazn è corsa nei camerini a congratularsi con l'amica che ha definito "pazzesca": Diletta ha abbracciato e baciato Elodie e ha postato la foto con tanto di cuore rosso sul proprio profilo Instagram.

