Diletta Leotta, il bagnetto a Lillo e lo sguardo rassegnato: «Amore sei bellissimo anche così»

di Redazione web

Diletta Leotta è molto affezionata al suo cagnolino Lillo che non si stacca un secondo da lei. Il volpino di Pomerania è dolcissimo ma, come più volte detto anche dalla conduttrice durante la sua trasmissione in radio, è dotato di un caratterino abbastanza peperino, insomma, sa quello che vuole.

Sicuramente, come la maggiore parte dei cani, anche Lillo non vorrebbe che arrivasse mai il momento del bagnetto e lo si vede dalla sua espressione rassegnata nelle storie divertenti postate da Diletta.

La storia Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi milioni di fan il momento più odiato dal suo Lillo: il bagnetto. Il cagnolino, che solitamente sembra un leone in miniatura grazie al suo pelo folto e chiaro tipico della sua razza, è completamente diverso tutto bagnato dentro al lavandino del bagno.

Alla conduttrice, però, piace anche in questa versione e, infatti, ridendo, gli continua a dire: «Amore sei bellissimo anche così». Poi, qualcuno che la sta aiutando a lavare Lillo, gli posa sulla testolina un posticcio biondo e il risultato è ancora più divertente.

Lillo e Aria

Diletta Leotta è diventata mamma della sua Aria da pochi mesi e durante il suo podcast "Mamma Dilettante" aveva spiegato che uno dei timori più grandi era proprio il fatto che Lillo potesse, in qualche modo, essere geloso della bambina. In realtà, il cagnolino è davvero affezionato alla piccola e, infatti, spesso, si sistema vicino alla culla o a Diletta che la stringe tra le braccia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Novembre 2023, 12:15

