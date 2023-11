Diletta Leotta, il selfie con i "cuginetti" appoggiati al corpetto nero di pizzo. I fan: «Beati loro»

di Redazione web

Diletta Leotta è molto attiva sui propri profili social e su Instagram non posta solamente foto o contenuti inerenti al suo lavoro ma, anzi, racconta ai suoi fan i momenti più emozionanti o divertenti della sua vita. I suoi follower la seguono sempre molto appassionatamente e, ogni qualvolta lei pubblichi uno scatto, ecco che rispondono con migliaia di like e commenti e così, è successo anche per l'ultimo post in cui Diletta è in compagnia dei suoi amici a quattro zampe.

Il post Instagram di Diletta Leotta

Diletta Leotta ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram: indossa un corpetto nero di pizzo con una profonda scollatura, un paio di jeans e con lei ci sono i due amici pelosi, il cagnolino Lillo e un altro volpino di pomerania bianco. La conduttrice sportiva di Dazn, a corredo dei simpatici scatti, sceglie la semplice didascalia: «Cuginetti». Il termine innocente ha scatenato la fantasia e l'ilarità dei tantissimi fan di Diletta che hanno lasciato numerosi commenti sotto alla foto. Commenti a cui lei, ovviamente, non ha risposto.

Recentemente, alcuni ammiratori della conduttrice, si sono "lamentati" perché, da quando è diventata mamma di Aria, si limita a postare foto di quadretti di famiglia o insieme alla sua piccola. Tali commenti non sono piaciuti nemmeno ad alcuni follower di Diletta.

I commenti dei fan

Come capita solitamente, anche questa volta, il post Instagram di Diletta Leotta ha riscosso grande successo e in tantissimi hanno commentato le foto insieme ai cagnolini.

