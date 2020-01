Davide Locatelli, via al "Paradise Inferno Piano Tour": l'artista in tournée con il suo pianoforte rock nei teatri

Martedì 28 Gennaio 2020, 16:03

Al via da oggi martedì 28 gennaio le prevendite per “”, la nuova tournée diche porterà l’eclettico artista e il suo pianismo crossover nei teatri italiani. Classe 1992,"fuori dagli schemi", musicista dal look poco classico, a dispetto dei rigorosissimi studi che lo hanno visto entrare in Conservatorio già all'età di 9 anni, Davide Locatelli porta in scena il connubio tra uno strumento nobile come il pianoforte e la musica rock, pop ed elettronica.Pianista e compositore,, Davide Locatelli inizia da giovanissimo i suoi studi di pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione del padre “Tati”, ex batterista dei Dalton e insegnante di musica, e a soli 19 anni il diploma al Conservatorio. Già protagonista anche, dove si è esibito su palchi storici come quello del Blue Note di New York, Davide ha rapidamente conquistato il web e le playlist mondiali di Spotify, infrangendo ilitaliano di visualizzazioni su YouTube per un brano per solo pianoforte e guadagnando il plauso di illustri colleghi, come Alvaro Soler che ha eletto la versione della sua “Sofia” come migliore di tutte.Queste le primedi “Paradise Inferno Piano tour” annunciate: 6 maggio Bergamo (Teatro Gavazzeni), 7 maggio Brescia (Auditorium Giorgio Gaber), 8 maggio Milano (Spazio Teatro 89), 11 maggio Roma (Teatro Sala Umberto), 12 maggio Firenze (Spazio Alfieri). Isono una produzione Massimo Levantini per Just Me Levarco. I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone e nelle prevendite abituali.