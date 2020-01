Arriva “Brittish”il nuovo singolo di Alex Britti

Venerdì 24 Gennaio 2020, 20:16

Fuori oggi, venerdì 24 gennaio, in radio e su tutte le piattaforme digitali,, il nuovo singolo diprod. SALMO&DJ GENGIS, su etichetta It.Pop (distr Artist First.). BRITTISH è un brano ironico che parla un linguaggio attuale.da sempre aperto a nuove sonorità, è appena uscito con un feat in "Birks Works”, singolo jazz contenuto in " The III Side“ dei Pacific Mambo Orchestra, gruppo vincitore del Grammy Awards.«A me la musica piace fatta bene e , Salmo - racconta Alex - nel mondo del rap è uno dei numeri uno e reciprocamente ci stimiamo molto. Da sempre amo confrontarmi con i vari generi musicali. Il tutto nasce una sera in Sardegna. Ci siamo incontrati e chiaramente abbiamo concluso la serata con una jam. Abbiamo iniziato a giocare con le parole ed è nato il titolo del singolo che prelude un nuovo album. Salmo e DJ.Gengis, mentre registravamo continuavano a dirmi “quanto c***o sei Britti", rifacendosi ad una strofa del singolo tormentone “British” della Dark Polo Gang e a qual punto anch’io, ho iniziato a giocare con questa frase».Britti continua confessando la casualità della cosa «La dicevo ridendo ma con il massimo rispetto della citazione, per me positiva, perché questo tormentone della D.P.G. li ha portati a diventare un fenomeno anche nei social. Ad un certo punto Salmo tira fuori un suo beat ed intorno a questo abbiamo iniziato a lavorare ed in tarda serata è nato “BRITTISH”».Il videoclip è stato girato in varie location: una giornata super divertente, piena di risate e di balli, all’insegna della gioia della spensieratezza. Il video inizia con la partecipazione di TONI EFFE, e questo proprio per rendere omaggio al loro tormentone. Un video dinamico che farà sorridere con un ALEX BRITTI come non si è mai visto fino ad oggi.