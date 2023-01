Britney Spears, crollo mentale al ristorante: inveisce contro i fan, il video è virale. «Cosa le è successo?»

di Redazione Web

Non è stato un weekend piacevole quello di Britney Spears. La popstar americana è diventata oggetto di un dibattito social a causa di un video diventato virale sul web che la vede come protagonista: la 41enne è stata pizzicata venerdì sera in centro a Los Angeles, insieme al marito 28enne Sam Asghari. Appena varcata la soglia del ristorante, Britney Spears ha attirato rapidamente l'attenzione dei fan che, hanno tirato fuori i loro telefoni per scattare foto e filmarla. Un atteggiamento che ha fatto irritare la popstar...

Il filmato

A cena con il marito Sam e la guardia del corpo, la Spears è apparsa visibilmente infastidita quando i clienti hanno cominciato a fotografarla. Come riporta il TMZ e secondo la dichiarazione dei testimoni oculari, la cantante ha iniziato a urlare e a «parlare senza un senso logico». «Era totalmente impazzita», si legge sul sito web di gossip.

Una reazione poco piacevole, che ha costretto il marito 28enne, probabilmente infuriorato dalla scenata della moglie, ad abbandonare il locale, lasciando Britney Spears da sola con la guardia del corpo. Nel filmato diventato virale, infatti, la popstar è seduta da sola, mentre comunica con se stessa e inveisce contro i fan, poi si alza e accompagnata dalla guardia del corpo lascia il ristorante.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Gennaio 2023, 12:14

