Blanco e Gianni Morandi, pace fatta nel backstage dell'Italia Loves Romagna dopo la sfuriata sulle rose (e la scopa) a Sanremo

Ieri sera, 24 giugno, si è tenuto al Campovolo di Reggio Emilia, il concerto Italia Loves Romagna, l'evento che ha riunito i gli artisti italiani sul palco per raccogliere fondi necessari alla ricostruzione dei terrori dell'Emilia Romagna, colpiti dall'alluvione e dalle seguenti frane avvenute un mese fa.

L'evento di raccolta fondi è stata un'occasione di incontro per molti artisti, che si sono esibiti in inaspetati duetti ed esibizioni strabilianti. Nel backstage del concerto, i cantanti si sono scambiati selfie e complimenti. I fan hanno notato che tra gli artisti tanto attesi, c'erano due cantanti che non si vedevano da Sanremo 2023 e non si erano salutati nel migliore dei modi. Si saranno salutati dietro le quinte o si sono evitati?

Blanco e Gianni Morandi, il retroscena

Blanco e Gianni Morandi non si erano lasciati nel migliore dei modi, l'ultima volta che si sono visti. Era la settimana di Sanremo 2023 e Blanco si era appena scatenato sul palco dove, a causa di un problema tecnico, non era riuscito a sentire l'audio mentre cantava il suo inedito "L'isola delle rose". Il cantante romano, dopo aver fatto notare il problema acustico, ha iniziato a calpestare la sceneggiatura e i fiori presenti sul palco, scioccando il pubblico.

Gianni Morandi era entrato immediatamente dopo la sua esibizione (e la sua uscita dal palco) con la scopa in mano, per poter aiutare il personale intento a pulire il disastro combinato dal giovane cantante.

La pace fatta

Durante l'Italia Loves Romagna, Blanco e Gianni Morandi si sono incontrati dopo l'increscioso evento di Sanremo23 e sono stati immortalati l'uno accanto all'altro in una foto scattata nel backstage del palco di Campovolo, entrambi sorridenti.

«Gianni e Blanco si sono riuniti e hanno fatto pace, il cerchio si è chiuso finalmente», ha commentato una fan che ha pubblicato lo scatto.

L'evento di beneficenza ha portato il sereno e la pace anche tra i due cantanti.

