Vittorio Feltri choc sull'alluvione: «Prima piangono perché non piove, poi perché piove e qualcuno annega». Rabbia social

L'ondata di maltempo degli ultimi giorni e l'alluvione che ha provocato diversi miliardi di euro di danni in Emilia Romagna, nonché diverse vittime, hanno sconvolto il Paese. Come spesso accade in questi casi, torna di attualità il solito dibattito sui cambiamenti climatici, ma stavolta Vittorio Feltri, editorialista di Libero, è andato un po' oltre, attirandosi a sé l'orda di commenti social.

Vittorio Feltri, il tweet choc sull'alluvione

Sul suo profilo Twitter, Feltri ha postato un tweet che gli ha provocato diverse critiche: «Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega.

Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 24, 2023

