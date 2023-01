Selvaggia Lucarelli, su Instagram spiazza tutti: «Vittorio Feltri? Un figo pazzesco»

Selvaggia Lucarelli pro Feltri? Sembrerebbe di sì. Ma non di certo per le idee del famoso giornalista. La giudice di Ballando ha scritto in una story Instagram il suo pensiero su Feltri, mostrando un debole per lui: «Non mi piace quello che scrive Vittorio Feltri ma gli va riconosciuto che sia un figo pazzesco». Da una prima lettura, sembrerebbe che il direttore di Libero sia molto apprezzato da Selvaggia che, com'è solita fare, non ha filtri e rivela tutto sui social. Ma l'ironia pungente di Selvaggia è dietro l'angolo e il riferimento agli ultimi fatti di cronaca che vedono Feltri nel mirino di molti lettori è palese. Il giornalista è balzato alle cronache delle ultime ore per il tweet offensivo nel confronti della scrittrice sarda Michela Murgia: «La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco».

Il direttore editoriale del quotidiano Libero ha pubblicato un tweet al vetriolo contro la scrittrice sarda, e non per criticarne l’ideologia progressista o le qualità letterarie. Come si evince, nel mirino di Feltri c’è l’aspetto della Murgia. Il tweet ha scatenato numerose polemiche. E, all’indignazione degli utenti, si unisce parte della stampa, specialmente quella orientata a sinistra che accusano Feltri di cyberbullismo, body shaming, cafonaggine e l’avere poca dimestichezza con gli specchi. E tra questi, con la sua ironia, c'è anche Selvaggia.

La scrittrice Murgia non mi piace non per quello che dice o scrive ma perché è brutta come l’orco — Vittorio Feltri (@vfeltri) January 1, 2023

Le frecciate





Ma si sa, neanche Selvaggia Lucarelli risparmia frecciate e battutine social. Ora che si sta godendo un po' di pace e relax insieme al compagno Lorenzo Biagiarelli alla scoperta del Nepal, documentano le bellezze di Katmandu tramite i propri profili Instagram. In una delle sue ultime storie, la giurata di Ballando con le Stelle ha lanciato una frecciatina all'influencer Chiara Nasti e all'organizzazione del gender reveal del suo bambino Thiago.

Cosa ha detto di Nasti

«Abbiamo incrociato anche la processione per un matrimonio. Comunque più sobrio del gender reveal di Chiara Nasti» scrive Selvaggia. Dopo Ballando la frecciatina a Milly Carlucci: «Non mi ha mai protetta». Selvaggia Lucarelli è solita esprimersi in modo molto diretto in merito ai personaggi televisivi o social che documentano le loro vite su Instagram. Molto spesso il suo sarcasmo non viene compreso dai vip anche se le persone "comuni" sembrano apprezzare le frecciatine della giornalista che su Instagram conta 1,2 milioni di follower.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Gennaio 2023, 17:34

