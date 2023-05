«Gianni Morandi ha la casa allagata» e non va a Viva Rai2. L'annuncio di Fiorello dopo l'alluvione. Ma non era vero

di Redazione web

Stamattina Gianni Morandi era atteso da Fiorello a Viva Rai2, ma l'ospite non ha partecipato alla puntata e la spiegazione è stata data dallo stesso conduttore: «Non viene perché ha la casa allagata». Il riferimento è all'alluvione che sta affliggendo dalla scorsa notte l'Emilia-Romagna, regione in cui il cantautore vive. Una motivazione, quella fornita da Fiorello («stanotte il Po è esondato») che non solo sembrava plausibile, ma che ha anche messo in allarme i telespettatori. Salvo poi scoprire poco dopo - dalla viva voce di Morandi - che non era affatto con l'acqua alle caviglie, e quella del mattatore era solo una battuta.

Casa allagata, Gianni Morandi non va da Fiorello

«Il nostro ospite di oggi non verrà. Ieri è esondato il Po, Morandi ha una casa lì vicino e gli entrata l’acqua in casa. Ha dovuto spostare i mobili dal pianterremo al primo piano», ha detto Fiorello augurando all'amico di risolvere il problema. Ma nonostante il buco «grosso così» in scaletta, il programma è andato avanti con tanto di stacchetto col cartonato di Gianni.

Un grazie speciale al Manager di @morandi_g per aver portato un Morandi come non l'avevamo mai visto a #VivaRai2 📲 Evviva Gianni, Evviva @lorenzojova! pic.twitter.com/AZXIMfgP1D — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) May 3, 2023

La verità

Solo verso le 10 una telefonata di Morandi smentisce Fiorello: la sua casa non è affatto allagata, o almeno non ancora. Non è chiaro, dunque, se a impedire a Gianni di raggiungere Roma e la trasmissione siano state le avverse condizioni meteo o altri impegni.

