Incidente Ciro Immobile, la svolta nelle indagini: spunta un video che svela cosa è successo

La svolta sull'incidente di Ciro Immobile potrebbe arrivare da un video, che un tassista ha consegnato ai vigili urbani che stanno indagando sulla vicenda. Nel filmato, la prova che l'impianto semaforico "incriminato" sia spesso alterato da malfunzionamenti. Possibile, dunque, che anche la mattina del 16 aprile, sia stato questo problema a ingannare il calciatore e il tranviere, che si sono scontrati frontalmente, riporta Il Corriere della Sera.

Incidente Ciro Immobile, svolta sul semaforo

Secondo il racconto del tassista, l'incrocio di piazza delle Cinque Giornate, dove è avvenuto l'incidente, sarebbe pericoloso proprio a causa dei semafori che non scattano in sincro. Per avvalorare il suo racconto, ha portato con sé un video che dimostrerebbe i problemi dell'impianto semaforico. Sia Ciro Immobile che il conducente del tram, avevano dichiarato di essere passati con il verde quella mattina. Una versione che il Comune aveva smentito, affermando che quel semaforo funziona perfettamente. Adesso, il video potrebbe dargli ragione.

Le indagini

I vigili stanno cercando di far luce sulla vicenda. Nelle indagini hanno visionato anche i cellulari dei due, Immobile e il tranviere, per capire se in quel momento fossero distratti da una telefonata. L'incidente ha provocato 12 feriti (nessuno grave), tra cui lo stesso attaccante della Lazio e le due figlie che erano con lui in macchina.

