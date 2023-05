Walter Nudo, Edoardo Donnamaria lo prende in giro per il video a Linate: l'imitazione dell'ex vippone scatena i social

di Redazione web

Edoardo Donnamaria è stato uno dei protagonisti di questa settima edizione del GfVip, forse una delle più discusse della storia, dal quale è stato, poi, squalificato. Ora, l'ex concorrente continua a far parlare di sé per la sua storia d'amore con Antonella Fiordelisi che sembra procede a gonfie vele adesso che i due sono fuori dalla casa e lontani dalle telecamere. In una delle sue ultime storie Instagram, Edoardo Donnamaria imita l'attore Walter Nudo.

Walter Nudo contro gli haters dopo le critiche per il video a Linate: «A proposito...»

Isola dei Famosi, Walter Nudo: «Ecco chi è il "coach speciale" dei naufraghi»

La storia Instagram di Edoardo Donnamaria

Alcuni giorni fa, Walter Nudo ha scatenato la polemica sui social per alcune frasi pronunciate all'aeroporto di Linate. L'attore, infatti, si è scagliato contro una pubblicità di Valentino affissa a un cartellone pubblicitario, dicendo: «Se le persone si conciano in questo modo (indica un modello truccato che porta gli orecchini e indossa un paio di scarpe con il tacco, ndr), che genere di esempio vogliamo dare ai più giovani? I ragazzi non hanno punti di riferimento e non hanno basi». La sua opinione ha fatto storcere il naso a molti e sembra anche a Edoardo Donnamaria che, nelle sue storie Instagram, imita l'attore che pronuncia le frasi compromettenti. Nel video, l'ex concorrente del GfVip tagga il profilo di Walter Nudo.

La storia con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembrano essere più innamorati che mai: trascorrono moltissimo tempo insieme e sono sempre presenti sui social dove pubblicano storie e foto a non finire. Con Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sono la coppia che ha riscosso più successo al termine del reality show.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Maggio 2023, 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA