Ariana Grande, nei guai l'amica youtuber: «Mandava le sue mutandine e il suo reggiseno a ragazzi di 13 anni»

La youtuber Miranda Sings, alter ego della comica statunitese Colleen Ballinger, sta affrontando un momento molto difficile perché alcuni suoi fan l'hanno accusata di avere avuto atteggiamenti inappropriati con loro. Colleen Ballinger è molto famosa in America perché è una delle amiche più strette della cantante Ariana Grande ed è anche apparsa in alcuni video musicali della pop star.

Chi è Colleen/Miranda

Colleen aveva creato un alter ego molto divertente, chiamata Miranda Sings, una vocal coach che si autoproclamava la cantante migliore al mondo e caricava spesso video su Youtube in cui ironizzava sui video musicali dell'amica Ariana Grande. Negli ultimi anni ha raggiunto traguardi molto importanti e ha costruito una fan base (gruppo di fan molto accaniti) solida.

Purtroppo, negli ultimi giorni, uno dei suoi fan, al tempo era molto accanito, ha deciso di pubblicare un video su Youtube dove accusa Miranda Sings (Colleen Ballinger) di aver assunto atteggiamenti molto compromettenti nei suoi confronti. Andiamo a capire che cosa è successo.

Le accuse contro Miranda Sings

Miranda Sings sta ricevendo moltissimi insulti e critiche dopo che alcuni suoi fan hanno deciso di accusarla di aver avuto dei comportamenti inappropriati con loro. Tutto è iniziato con un video su Youtube, pubblicato da Adam McIntyre, dove racconta il suo rapporto con Miranda Sings.

«Avevo solo 13 anni e ne sono rimasto scioccato» ha confessato Adam.

Purtroppo le accuse non finiscono qui: un altro fan adolescente ha dichiarato di aver ricevuto dei messaggi "strani" da parte di Miranda Sings, dove gli chiedeva delle foto esplicite. Miranda Sings, o meglio Colleen Ballinger non ha risposto ancora a queste accuse molto pesanti. I fan sono rimasti scioccati dalle prove e video che sono stati caricati su Youtube e rimangono in attesa di sapere quale è la verità.

