Angelina Mango, lo sfogo: «Che fatica sentirsi sempre definire “figlia di”...»

Angelina Mango sta vivendo un periodo fortunato: la cantante, lanciata da Amici, è stata tra le protagoniste indiscusse dell'estate e il suo nuovo singolo, “Che t’o dico a fa”, è il miglior debutto femminile solista dell'anno. Inoltre, Angelina sta per iniziare il suo primo tour, "Voglia di Vivere", già sold-out. Le sue imminenti esibizioni live rappresentano la prima serie su TikTok di un'artista italiana.

Angelina Mango si è raccontata al Corriere, parlando della sua eredità artistica (è figlia del noto cantautore Giuseppe Mango e dell'ex cantante dei Matia Bazar Laura Valente) e dei suoi progetti futuri.

Angelina Mango: «A 12 anni ero già in una band»

Durante l'intervista, Angelina ha iniziato parlando dei suoi primi passi nel mondo artistico: la cantante, infatti, ha iniziato a studiare danza sin dall'infanzia, per poi scegliere un'altra strada. Il viatico per il successo l'ha trovato con Amici: il noto talent show di Maria De Filippi, infatti, l'ha resa nota al grande pubblico e le ha permesso di conquistare un vasto numero di telespettatori.

Parlando del suo ultimo brano, Che t’o dico a fa’, ha detto che Napoli l'ha ispirata molto: lei è della Basilicata, ma sente un profondo legame con la cultura partenopea. Tornando alle sue prime esperienze nel mondo della musica, Angelina Mango ha raccontato gli esordi: «La prima serata a 12 anni con la mia band. Per un paio di serate ci siamo chiamati Black lake (viene da Lagonegro ndr), poi sono diventata Angelina Mango».

La 22enne, figlia d'arte, ha raccontato di come ha gestito il suo retaggio: «Da piccola magari prendi un dieci a scuola e qualcuno dice che non lo meriti. Atteggiamento che ritrovo su Instagram. Non temo il confronto: la musica è passione e non una sfida. Traggo ispirazione da quello che mi piace, ma non tanto in famiglia. O forse, semplicemente, sono cose che ho già dentro».

Il primo tour

Angelina, parlando del suo imminente tour, ha detto: «L’80% di ciò che canto viene dal mio diario: realizzarlo mi ha dato i brividi. Risultato? Non ho più segreti...Parlo di quelle storie scritte: fidanzati, matrimonio, figli. Da piccola mi spaventava, sono la prima delle “sottone” e volevo fare la dura: adesso mi andrebbe anche bene».

Le denunce di Angelina: «Se sono in giro da sola la sera mi preoccupo»

La cantante, poco tempo fa, ha pubblicato un video in cui denuncia i pericoli che le grandi città riservano alle donne, specialmente di sera. Oggi, ha voluto parlarne nuovamente: «Quando vado in giro da sola la sera mi preoccupo del mio outfit. Questo sintetizza la situazione in cui siamo. La sola preoccupazione è il problema, non dovrebbe esserci».

I progetti futuri

Angelina ha poi discusso dei suoi prossimi obiettivi, come artista e come giovane adulta: «Nel 2022 solo 9 donne nella top 100 degli album, la cosa sarebbe arrivare a non contarci. Ci vedo come una generazione riparatrice: dovremo sistemare gli errori della precedente. Sembra banale, ed è brutto che lo sia, ma dobbiamo salvare il pianeta».

