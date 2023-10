Angelina Mango, il nuovo singolo "Che T'o dico A Fa' ": «Ecco perchè ho cantato in napoletano»

di redazione web

Angelina Mango ha recentemente lanciato un nuovo singolo e questa volta in napoletano. La figlia del famoso cantuatore Mango ci ha tenuto a precisare le motivazioni della sua scelta. La cantante qualche giorno fa è tornata nello studio di Amici, dove l'anno prima si era qualificata tra i finalisti, e ha esoridito col suo nuovo pezzo, un vero e proprio omaggio alla città di Napoli. Il singolo " "Che T'o dico A Fa' " ha già scalato le classifiche posizionandosi in testa e battendo il record di singolo di un’artista donna del 2023 più ascoltato nelle prime 24 ore dall’uscita.

L'intervista

Le parole di Angelina a Tv Sorrisi & Canzoni hanno spiegano la sua scelta: «Questo brano è nato da una smattata estiva. Quando entro in studio amo fare cose bizzarre. Volevo raccontare la storia di questa ragazza che si ritrova a fare delle scelte radicali per amore. Mi piaceva l’immagine di lei che corre per Spaccanapoli e il dialetto era il modo perfetto per ambientarla. Non sono campana, ma mi viene facile. Sono cresciuta a Lagonegro, vicinissimo alla provincia di Salerno. Certi modi di dire campani sono identici anche in quella zona della Basilicata».

L'amore per il padre

Nell'intervista prosegue specificando anche l'omaggio fatto a suo padre, il cantautore Giuseppe Mango: «Lui cantava anche in sardo, in catalano e in inglese. Sicuramente sono il risultato del mondo in cui sono cresciuta, anche in termini di influenze musicali. Ho lo stesso suo modo di non pormi limiti. Infatti anche ad Amici ho fatto di tutto e di più e sempre con grande divertimento».

