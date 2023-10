Lana Del Rey, l'accusa choc: «Ai concerti invoca la presenza di demoni». La sua risposta lascia tutti senza parole

di redazione web

Nel mirino di chi accusa le pop star di stregoneria questa volta è finita Lana Del Rey. La cantante è stata accusata dall'influencer di tik tok Traci Coston di invocare i demoni durante i suoi show, a testimonianza ha pubblicato un video di un recente concerto dell'artista.

Le parole dell'influencer

Traci Coston ha pubblicato un tik tok in cui mostra movimenti della folla e un momento in cui la star saluta un suo fan, accusando così la cantante di "Summertime Sadness" di invocare la presenza di demoni. L'influncer ha poi esordito: “Lana Del Ray ha ammesso di praticare la stregoneria. Se non ci credete guardate cosa accade in uno dei suoi concerti. Queste cose sono reali.", poi continua dicendo: "Quello che si vede non è normale. Qualsiasi stregoneria faccia per rendere la sua musica più invitante, questi demoni che invoca sono presenti anche nella folla. Così possono prendere possesso di voi quando siete nel suo pubblico. Questi demoni possono distruggere la vostra vita." Queste sono le parole dell'influencer Traci su tik tok.

Poi continua: "Come lo so? Perché le persone vengono da me per liberarsi di queste presenze che incontrano attraverso questa roba. C’è una ragione per la quale la Bibbia ci dice di stare lontani dalle cose di questo tipo e dalla stregoneria.

La replica di Lana Del Rey

La cantante non ha ignorato le parole dell' influencer di tik tok e ha risposto sotto il video protagonista del dramma: “Str**za, io conosco versetto per versetto della Bibbia meglio di te. PS stai emanando un’energia da super gremlin. Non in senso positivo“.

