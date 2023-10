Alessia Marcuzzi, il post su Israele divide i fan: «Non strumentalizzate. Sono libera di esprimere la mia sofferenza»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi ha espresso il suo cordoglio nei confronti delle centinaia di vittime ad un rave party durante gli attacchi di Hamas in Israele. Il post social, però, ha creato non poche polemiche in quanto, la showgirl è stata accusata di prendere le parti di una sola delle due fazioni che da sabato mattina, 7 ottobre, si stanno scontrando al confine tra Israele e palestina, sulla striscia di Gaza.



Centinaia sono i giovani, tra cui molti europei, ad essere stati presi di mira durante un festival musicale, altrettanti sono stati rapiti e presi in ostaggio. Ecco cos'è successo.





Alessia Marcuzzi e i giovani al rave party

Non posso guardare questi volti e i sorrisi di questi ragazzi senza piangere. Ragazzi uccisi, rapiti o scomparsi nel nulla. Mi immagino il loro terrore, inaspettato, mentre stavano ballando ad una festa. Immagino il dolore dei loro genitori nel non sapere nulla. Poveri ragazzi. In che mondo siamo

Critiche dai fan

