Alessia Marcuzzi, le prove di Boomerissima "senza trucco, solo rossetto" non convincono: «Non mentire, ci fai sentire stupide»

Alessia Marcuzzi (50 anni) sta preparando il suo ritorno in televisione, su Rai 2 con la seconda edizione di Boomerissima, con nuovi ospiti e sfide tra le generazioni Boomer, Millenials e Gen Z. La conduttrice condivide le sue emozioni e preoccupazioni con i suoi fan su Instagram, ma il suo ultimo post ha creato non poco scompiglio tra i commenti. Andiamo a scoprire insieme il motivo di tante polemiche nate a pochi minuti dalla pubblicazione.

Alessia Marcuzzi e il trucco "no make up"

Alessia Marcuzzi ha condiviso con i suoi fan un' inquadratura delle telecamere mentre faceva le prove di Boomerissima, con una didascalia che ha fatto molto discutere: «No makeup ma solo il mio rossetto. E ovviamente delle luci molto molto belle in studio»

Nonostante la conduttrice avesse sottolineato che le luci dello studio sono molto illuminanti, i commenti sono stati parecchio negativi. «Ma perché dite queste min**iate che le ragazze poi si complessano per queste stro**ate? Non hai davvero nulla oltre il rossetto? Nessun fondotinta o perfetta base fatta da una esperta truccatrice? Solo luci? Io cecata come sono vedo degli zigomi finemente truccati. Sei bellissima e simpaticissima, ma per favore...non dite cose così stupide...Ci fate sentire stupide», ha scritto una follower, chiedendo ad Alessia di essere più sincera con il suo pubblico.

«Anche io ti amo molto Alessia. Però dai, non prenderci per i fondelli, se non sei truccata, hai cmq dietro di te, anni di acido ialuronico e trattamenti di tutti i tipi!

Che tu non lo voglia dire, lo capisco ma non lanciare messaggi sbagliati alle più giovani!» scirve un'altra donna, sua fan.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 15:01

