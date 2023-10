Roger Waters, concerto a suon di “vaffa” a Londra: la delusione dei fan

di Redazione web

L'ex Pink Floyd Roger Waters, nel corso di un live a Londra, invece di cantare ha letto brani di un suo libro, una autobiografia ancora inedita. Quando i fan hanno cominciato a rumoreggiare, il cantante ha iniziato a insultarli pesantemente, infastidito dalle interruzioni. Si trattava di un evento molto atteso: il musicista 80enne non si esibiva da tempo, e doveva esibirsi con una nuova versione di un album storico, chiamata "Dark Side Of The Moon Redux".

Come riporta l'Evening Standard, Roger Waters si è rifiutato di commentare quanto è avvenuto nel corso della serata.

Il concerto

La scaletta del concerto al Palladium prevedeva i seguenti brani: The Bar, Mother, Speak to Me, Breathe (In the Air), On the Run, Time, Breathe (Reprise), The Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Any Colour You Like, Brain Damage e,infine, Eclipse. Roger Waters, però, dopo "Mother", ha iniziato a leggere qualche brano di una sua autobiografia inedita, interrompendo la musica.

Inoltre, il cantante ha provato anche a cimentarsi nella stand-up comedy, impersonando Bruce Forsyth e Max Bygraves e parlando degli argomenti più disparati.

Successivamente, Waters ha letto altri brani dedicati ai suoi animali domestici, incluso un papero di nome Donald, per altri 20 minuti, lasciando tutti perplessi.

La delusione dei fan

Successivamente, il cantante ha dichiarato: «Quando volete raccontare le vostre storie storie, fatelo nel vostro tempo libero, al vostro pubblico e nel vostro f*****o teatro. Nel frattempo, contenetevi e smettetela di interrompere».

Dopo il concerto, molti fan si sono sfogati sui social, increduli. Un utente di X ha commentato: «Sono stato cacciato a metà concerto per essermi lamentato». Un altro, invece, ha raccontato: «Ho pagato centinaia di sterline per ascoltare un vecchio fossile. Molto male».

Molti altri si sono uniti al coro di proteste, scrivendo: «Mi dispiace, ma è stata una delusione. Le canzoni sono state molto belle, ma poi è cominciata un'esibizione interminabile, che è finita con un'ora di ritardo». Infatti, stando al racconto di un altro utente, il concerto effettivo è durato pochissimo: «60 minuti di musica su 2 ore e mezza, non si è trattato di un concerto vero e proprio. Il suo delirante monologo ha rovinato tutto».

I giornali britannici hanno provato a contattare gli agenti di Roger Waters, senza ottenere risposta.

