Vasco Rossi, il tour 2024 ha già numeri da record: nuove date a Milano e Bari

Vasco Rossi annuncia tramite un post su facebook l'aggiunta di nuove date del suo tour che si terranno a Milano e Bari.

L'artista ha inserito in calendario tre nuove date allo stadio San Siro e raddoppiato quelle al San Nicola, stabilendo un nuovo record dal 1990 ad oggi.

L'artista scrive

«A grande, anzi enorme, richiesta», come scrive Vasco Rossi su Facebook, sono state rese note le nuove attese date a Milano e Bari del tour 2024 del Komandante, dopo che i biglietti per i primi cinque concerti estivi nei due stadi erano stati polverizzati in un'ora.

Le nuove date

Vasco si esibirà a Milano San Siro anche il 15, 19 e 20 giugno (già sold out le date del 7, 8, 11 e 12) e al San Nicola di Bari anche il 26 giugno (oltre al 25). Il calendario del 'Vasco Live 2024', che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale, arriva così a nove appuntamenti in totale.

Numeri da record

Con questo annuncio, Vasco Rossi aggiunge un nuovo record ai tanti della sua carriera: 36 concerti allo stadio di Milano dal 1990 a oggi, «un connubio indissolubile» commenta l'artista, senza contare l'evento all'Ippodromo La Maura del 2022. I biglietti per questi nuovi concerti saranno disponibili dalle 12 di domani, mercoledì, solo per gli iscritti al Blasco Fan Club, e dalle 12 di giovedì per tutti sui canali tradizionali online.

