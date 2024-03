Virginia Raffaele e Riccardo Milani questa sera a Parco Leonardo per presentare il film Un mondo a parte con Antonio Albanese

di Redazione Web

Questa sera, venerdì 29 marzo, alle 19 all'Uci Cinema di Parco Leonardo a Roma ci saranno Virginia Raffaele e il regista Riccardo Milani per la presentazione del film "Un mondo a parte", uscito ieri in tutte le sale cinematografiche italiane.

Il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone, insieme al direttore dell'Uci Cinema, accoglierà i due registi che parleranno del loro ultimo film. In sala, oltre al pubblico, ci saranno tantissimi ospiti come Antonio Flamini e Marta Caltagirone, ma anche l'attrice Jinny Steffan, il produttore Stefano Alongi, Raffaella Anastasio, Claudia Cavalcanti, la pittrice Giulietta Cavallotti, il produttore Gianluca Cerasola, Sabina Crocco e Valter D’Errico. Poi Emanuela Del Zompo, Pietro delle Piane, Antonella Elia, Max Gigliucci, Holly Irgen, il produttore Pete Maggi e la modella Silena Mancilla. E ancora Erika Marconi, Luca Martella, Alex Partexano, Letizia Raco, Pietro Romano, Adriana Russo, Fabiola Sciabarrasi, Arianna Mijhailovic, Saverio Vallone e, per concludere, Antonio Zequila.

La trama

Il lungometraggio racconta la storia di Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, un maestro delle elementari che, dopo aver insegnato per quarant'anni nella giugna delle scuole romane, l’uomo riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico, ovvero una scuola, sita nel Parco Nazionale d’Abruzzo, con un’unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vice-preside Agnese, interpretata invece da Virginia Raffael​e, e dagli alunni, Michele combatte la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano diventa uno di loro.

