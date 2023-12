Un film per Antonio Albanese e Virginia Raffaele: «Le nostre disavventure a -12°»

di Alessandra De Tommasi

SORRENTO - Riccardo Milani torna a puntare, per la quinta volta, su Antonio Albanese. L’attore è protagonista del suo nuovo film, “Un mondo a parte”, presentato in anteprima alle Giornate professionali di cinema di Sorrento e in sala dal 28 marzo. Interpreta Michele, un insegnante che chiede il trasferimento in uno sperduto paesino nel Parco dell’Abruzzo. La scuola però rischia di chiudere perché ha solo sette alunni. La vice-preside Agnese (Virginia Raffaele) inizia così una battaglia per preservare il senso di comunità del posto. L’idea è nata da un luogo reale che il regista frequenta da anni e che in un breve lasso di tempo ha visto decimata la popolazione (fino a contare poco più di 300 abitanti). I ricordi dei due attori sul set sono tragicomici: «Quando la mattina mi presentavo sul set – scherza Albanese – sembravo un fermo immagine. Un giorno abbiamo girato a meno 12 gradi e non mi sono trovato in vita mia a sentire tanto freddo. Un’altra volta per esigenza di copione ho affrontato davvero la neve con i mocassini, in montagna». «Sì – gli fa eco la collega – perché il “metodo Milani” prevede una difficoltà dieci: prova piacere a farci soffrire, non vi dico le cadute con le scarpe basse che mi ha fatto usare, in un luogo popolato da lupi».

Intemperie a parte, l’ostacolo maggiore lo hanno rappresentato, a sorpresa, i bambini: «Sono dei selvaggi – continua Albanese – il primo giorno li ho salutati e non mi hanno risposto, ho provato a conquistarli facendo il verso del grillo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Dicembre 2023, 07:56

