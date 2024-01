⁠⁠Virginia Raffaele, l’imitazione di Beatrice Venezi sotto accusa. Il ministro Sangiuliano chiede l'intervento della Rai: «Di cattivo gusto»

di Dajana Mrruku

Virginia Raffaele è tornata in televisione con un programma tutto suo, "Colpo di Luna", in prima serata sulla Rai. Uno show ricco di imitazioni (cavallo di battaglia della showgirl), momenti irriverenti e tanti ospiti pronti a mettersi in gioco e a raccontarsi, sempre con un velo di ironia e divertimento. Tra le varie imitazioni, sempre molto amate dal pubblico, c'è una che proprio non sembra essere andata giù al ministro Gennaro Sangiuliano, quella della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi, nominata da lui stesso, consigliere per la musica del suo ministero.

Virginia Raffaele imita la Venezi "il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi per ignoranza ne è all'oscuro...e il mio pensiero va al Ministro Sangiuliano"...

L'imitazione di Beatrice Venezi

Ad aver fatto storere il naso del ministro Sangiuliano, potrebbe essere la frase che Virginia Raffaele dice durante l'imitazione della direttrice d'orchestra: «Il mio compito è quello di diffondere la cultura della musica a chi per ignoranza ne è all'oscuro...

Il ministro avrebbe chiesto l'intervento della Rai e di prendere provvedimenti nei confronti del capostruttura del programma, Giovanni Anversa perché l'imitazione di Beatrice Venezi sarebbe stata ritenuta «di cattivo gusto».

La risposta

La vera Beatrice Venezi non ha risposto all'imitazione di Virginia Raffaele, ma chissà che questa sera, 19 gennaio, durante la seconda puntata di Colpo di Luna, la conduttrice non torni sui suoi passi o sferri un'altro "attacco" con una nuova parodia.

