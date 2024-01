Arisa stasera da Virginia Raffaele, chi è la cantante? Le foto osé e i ritocchi: «Volevo piacere, ho iniziato a fare delle punturine»

Venerdì 19 gennaio in tv, alle 21.30, torna su Rai 1 Virginia Raffaele con il suo One Woman Show. Sono Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Lillo & Greg, Massimo Ranieri e Michele Mirabella gli ospiti della comica nel secondo appuntamento con lo show “Colpo di Luna”, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, in onda stasera su Rai1. Tra loro ci sarà anche Arisa, scopriamo dunque qualcosa in più sulla cantante.