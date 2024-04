Roberto Bolle: «Ho 49 anni ma non smetto di ballare. Il segreto? Dieta e tre-quattro ore di allenamento al giorno»

di Luca Uccello

Da Danza con me a Viva la danza. Da un varietà a uno spettacolo in teatro ma con lo stesso identico obiettivo per Roberto Bolle pronto a tornare in televisione, su Rai 1. «Il mio obiettivo è, da sempre, quello di provare a fare conoscere e amare il ballo a più persone possibili. È la mia sfida più grande». Una sfida che continua a vincere come racconta a Di Più Tv, alla collega Francesca De Pasquale.

Una nuova grande festa in onda il prossimo 29 aprile in onda dal teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze, per celebrare tutti i generi di ballo. «Io mi esibirò - racconta al settimanale di Cairo Editore - come sempre in diverse coreografie, da solo o accompagnato da grandi stelle della danza, tra cui Nicoletta Manni e Virna Toppi, entrambe prime ballerina del Teatro alla Scala di Milano, o da celebri compagnie come l’Arteballetto». Ma non saranno i soli ovviamente.

Lo show di Bolle su Rai1

«Viva la danza sarà arricchito da un “dietro le quinte” che mostrerà, in chiave ironica e brillante, tutti i segreti del nostro show.

Fare televisione gli piace ma non pensa di fare il conduttore se non legato al mondo della danza. Anche quando smetterà di esibirsi. E poi è diventato il direttore artistico di OnDance, il grande festival della danza che tornerà a Milano, a ottobre, con la nuova edizione.

Mai pensato di smettere di ballare? A Di Più Tv dice di no: «Al momento non ho alcuna intenzione di farlo. Ci sono stati dei momenti nella mia carriera in cui ho pensato che avrei dovuto abbandonare per sempre la danza. Come quando, a trentaquattro anni, ho avuto un brutto infortunio alla schiena e sono dovuto rimanere fermo per diversi mesi: il rischio che non riuscissi più a tornare a ballare ai livelli di prima era altissimo, ma per fortuna non è successo».

Il suo segreto? L'alimentazione e tenere il corpo sempre in movimento. Tre-quattro ore al giorno di allenamento possono bastare...

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 10:31

