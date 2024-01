Virginia Raffaele: «Torno in Rai (non solo) con le mie parodie. Chiara Ferragni? Non la imiterei»

di Donatella Aragozzini

«Quando nel 2007 hanno chiuso il luna park dei miei genitori, è come se le giostre me le sono portate via. Ho metaforizzato. Sono diventata io una giostra per il pubblico, nel senso che cerco di far divertire le persone». A sette anni da "Facciamo che ero io", Virginia Raffaele torna al timone di uno show, "Colpo di Luna", da venerdì 12 gennaio in prima serata su Rai1: un varietà che strizza l'occhio ai grandi titoli del passato, come "Teatro 10", senza rinunciare ai cenni autobiografici e alle sue divertenti parodie, da Patty Pravo a Bianca Berlinguer.

Nel nuovo show, però, Virginia Raffaele non sarà sola: oltre agli ospiti, nella prima puntata l'andranno a trovare, tra gli altri, Gianni Morandi e Stefano Accorsi, sarà affiancata da Maurizio Ferrini (nei panni della Signora Coriandoli) e Francesco Arca, da Carlo Conti, che intervisterà le sue "maschere", e Gigi D'Alessio, con il quale duetterà in performance musicali più o meno serie. E, rispondendo a un'intervista pubblicata sul Messagero, la comica annuncia: «La parodia di Ferragni? No, non la farei. Ma non per polemica. Semplicemente, pensando a lei non mi è mai "partito" un mondo».

