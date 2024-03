Virginia Raffaele, i gossip su Checco Zalone e l’incursione di Ornella Vanoni: «Ti avevo trovato un ragazzo...»

Domenica 17 marzo 2024 sul NOVE, e in streaming su discovery+, è andato in onda un nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti che hanno chiacchierato con il conduttore, anche la coppia formata da Antonio Albanese e Virginia Raffaele, per la prima volta insieme nel nuovo film di Riccardo Milani, "Un mondo a parte", nelle sale dal 28 marzo.





I tentativi di Ornella Vanoni

Il film racconta le difficoltà affrontate delle scuole italiane, particolarmente nella provincia. Poi, alla fine dell'intervista, ecco l’intervento a sorpresa di Ornella Vanoni che racconta i suoi molteplici tentativi di trovare qualcuno che possa interessare romanticamente a Virginia Raffaele.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 14:43

