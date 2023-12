Macaulay Culkin, stella nella Walk of Fame di Hollywood per il protagonista di Mamma ho perso l'aereo. Catherine O'Hara: «Fiera di te»

di Hylia Rossi

Il periodo delle feste, da che ne abbiamo memoria, è stato caratterizzato da tutta quella serie di film a tema più o meno natalizio che passano in televisione come a ricordarci che nonostante i cambiamenti, le guerre, le liti, le persone che vanno e vengono e tanto altro, c'è almeno questa costante nella vita.

Uno di questi è senza dubbio l'iconico "Mamma ho perso l'aereo", la storia del piccolo, coraggioso e dispettoso Kevin, incisa nei nostri cuori. Il film, dell'ormai lontano 1990, è stato poi affiancato, due anni dopo, da un sequel, "Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York".

Kevin, interpretato da Macaulay Culkin, ha scelto la stagione più giusta per ricordarci di fare un rewatch di questi classici, dato che gli è stata assegnata una stella tutta sua sulla Walk of Fame di Hollywood. Ecco com'è andata e chi c'era al fianco di Macaulay per festeggiare questo traguardo, come riportato da Buzzfeed.

La reunion e il discorso commovente

La parte più commovente dell'intera cerimonia è stata probabilmente la reunion tra Macaulay e la sua "finta" mamma, vale a dire l'attrice Catherine O'Hara.

Gli occhi dell'attrice, mentre parla, continuano a tornare al "piccolo" Kevin e afferma che la sua performance è stata perfetta e ha fatto sembrare la recitazione «la cosa più naturale al mondo, è stato davvero come se avessimo organizzato un'imboscata a casa di questo ragazzino di nome Kevin e lui fosse stato al gioco solo per divertirsi. È davvero un tesoro».

Poi, Catherine applaude Macaulay per essere sopravvissuto a un'infanzia da star del cinema: «Da quello che vedo, sei stato capace di aggiungere quel senso dell'umorismo così dolce, un po' contorto ma con cui è sempre facile identificarsi, in ogni progetto che hai affrontato dopo Mamma ho perso l'aereo».

Infine, le congratulazioni: «Grazie per aver incluso me, la tua finta mamma che ti ha lasciato solo a casa non una, ma due volte, per questo lieto evento. Sono molto fiera di te, dice, con un abbraccio».

Alla cerimonia ha partecipato anche Natasha Lyonne, con cui Macaulay ha collaborato in occasione di Party Monster, e gran parte della sua famiglia, compresa la moglie Brenda Song e la loro bambina.

