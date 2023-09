Antonella Clerici, lacrime in diretta: «Che bella sorpresa che mi hai fatto»

di Redazione web

Antonella Clerici durante l'ultima puntata della sua trasmissione sulla cucina, È Sempre Mezzogiorno, in onda tutti i giorni su Rai 1, è scoppiata in lacrime dopo che la sua amica di sempre e anche ex collega a La Prova del Cuoco, Anna Moroni, le ha fatto una sorpresa in studio. La conduttrice, poi, ha postato il video sul proprio profilo Instagram dedicando delle dolci parole all'amica.

antonella clerici persona meravigliosaaaa https://t.co/MgNKtgBhms — IL VP (@_WhiteThiago) September 14, 2023

Il post Instagram di Antonella Clerici

Anna Moroni è entrata in studio durante la diretta di È Sempre Mezzogiorno e, inizialmente, Antonella Clerici non si era accorta, quando, poi, si è girata ed ha visto la donna le è corsa in contro gridando: «Annina, Annina» ed è scoppiata a piangere. La conduttrice ha, quindi, aggiunto, tra le lacrime: «Non pensavo di vederti, mi manchi!». Anna Moroni ha, quindi, risposto: «Ma io non ti devo mancare» e le due si sono strette, di nuovo, in lungo abbraccio.

Antonella Clerici ha, quindi, ripostato il video sul proprio profilo Instagram, ripreso dal profilo della trasmissione che conduce, la didascalia recita: «Una sorpresa davvero emozionante! Le lacrime di Antonella Clerici nel rivedere Anna Moroni ci hanno fatto commuovere tutti!».

I commenti degli utenti

I programmi di cucina di Antonella Clerici sono seguitissimi e i suoi fan si ricordano molto bene che Anna Moroni era una delle protagoniste de La Prova del Cuoco.

