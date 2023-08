Antonella Clerici, il video recap di fine vacanza: «Non perdere mai la tua semplicità»

di Redazione Web

Sono terminate le vacanze per Antonella Clerici ed è pronta a tornare al timone dello show intrattenendo il pubblico all'ora di pranzo, tra ospiti, ricette nuove e tanto divertimento. Ciononostante, nelle ultime ore, la conduttrice televisiva ha voluto condividere sul suo profilo Instagram un video recap di questa estate. Antonella Clerici si è mostrata sui social in tutta la sua semplicità e questo non è passato inosservato ai suoi fan. «Estate 2023», ha scritto la conduttrice a corredo del video. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti e i like al video "recap" della vacanza in Normandia pubblicato da Antonella Clerici sul suo profilo Instagram. «Non perdere mai la tua semplicità.

Sabato 26 Agosto 2023, 19:17

