Antonella Clerici, casa allagata per il maltempo: «Continua a diluviare»

Il maltempo sta creando disagi agli abitanti delle città colpite soprattutto Piemonte e Lombardia. Temporali che hanno colpito diverse zone, tra cui anche Monferrato, dove vive Antonella Clerici. La conduttrice, nelle ultime ore ha infatti pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui mostra la sua casa invasa d'acqua. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Continua a diluviare», sono queste le parole che Antonella Clerici ha scritto a corredo del video pubblicato nelle sue Instagram stories.

La conduttrice ha ripreso la scena con il telefonino: la pioggia scorreva all'interno delle mura della sua casa nel bosco.

Per ora la conduttrice non ha pubblicato nessun altro video sul suo profilo Instagram in merito al maltempo, che purtroppo, sta colpendo l'Italia.

