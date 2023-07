Lindsay Lohan è diventata mamma, l'annuncio fa il giro del mondo: «È nato Luai». Il significato ben preciso del nome

di Redazione Web

Lindsay Lohan è diventata mamma. L’attrice ha partorito il piccolo Luai, realizzando il suo sogno di diventare madre. A darne notizia è un portavoce dell’attrice che ha rilasciato un'intervista al magazine statunitense People. Solo un anno fa, Lindsay, dopo alcune storie finite male, ha trovato la propria serenità accanto al marito, il finanziere Bader Shammas, sposandosi il 2 luglio 2022. Nello stesso giorno, l'attrice compiva del 36 anni.

La nascita

Come rivela il portavoce della Lohan, l’attrice ha partorito a Dubai, città in cui la coppia si è incontrata per la prima volta nel 2018 e città in cui ha scelto di vivere.

ll nome

Per il proprio bambino, Lindsay Lohan ha scelto il nome Luai che ha un significato ben preciso. Luai in arabo significa “scudo” o “protettore”. Questo nome è legato al desiderio, ora realizzato, della coppia di avere un bambino: un amore che sta regalando grande serenità e felicità all’attrice dal punto di vista personale. Sul piano professionale, invece, dopo essere stata per anni la protagonista indiscussa di tanti film, l’attrice ha scelto di prendersi una pausa e godersi totalmente la maternità.

