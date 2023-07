Federico Nicotera e Carola Carpanelli di nuovo insieme? Lui rivela: «Ci siamo rivisti a Roma e...»

di Redazione Web

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono tornati insieme? Sono molti i fan che continuano a porsi questa domanda. I due, dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, avevano iniziato a convivere a Roma, fino a quando dopo poco, sarebbero arrivate le prime incomprensioni e si sono separati.

A distanza di giorni, Carola e Federico sono stati avvistati insieme in un salone di bellezza in zona Eur di Roma, dove l'ex corteggiatrice si è recata per fare un trattamento ai capelli. Per questo motivo, l'ex tronista ha voluto chiarire la situazione sulle voci di un possibile ritorno di fiamma tra i due. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Uomini e Donne, tra Federico e Carola è di nuovo amore? «Avvistati insieme a Roma»

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati?Il post di lui su Instagram: «Non è una colpa averci creduto»

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di nuovo insieme?

«Io e Carola non siamo tornati insieme - ha raccontato Federico Nicotera a IsaeChia -.

Riguardo ad un ipotetico ritorno con l'ex corteggiatrice, Federico Nicotera è stato chiaro e senza peli sulla lingua: «Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro ma se ci siamo lasciati e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche tra di noi».

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA