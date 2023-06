Federico Nicotera e Carola Carpanelli: «È finita, basta cattiverie, ipotesi e teorie assurde. Ora rispettate la nostra privacy»

di Redazione Web

Nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e Donne, Federico Nicotera ha confermato nelle sue Instagram stories la rottura con Carola Carpanelli. «Le motivazioni le sappiamo solo io e lei», ha sottolineato l'ex tronista chiedendo ai suoi fan di rispettare la loro privacy in un momento così delicato. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato Federico Nicotera nel dettaglio.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli si sono lasciati?Il post di lui su Instagram: «Non è una colpa averci creduto»

Federico Nicotera e Carola Carpanelli (U&D), i fan: «Crisi farsa solo per avere visibilità»

«Comunicando quanto segue non voglio far passare un messaggio sbagliato e non voglio creare dinamiche per far ricadere la colpa su nessuno. - ha sottolineato Federico Nicotera nelle sue Instagram Stories -.

«Con Carola è finita»

«Dicendo di averci creduto fino alla fine pensavo fosse chiara la situazione tra me e Carola ma evidentemente non è così - ha spiegato Federico Nicotera -. Voglio dirlo in maniera esplicita perché per troppi giorni ho letto cattiverie, ipotesi e teorie assurde che non rappresentano la realtà dei fatti».

Dunque l'ex tronista ha concluso: «Tra me e Carola è finita. Purtroppo le cose non sono andate come speravo. Le motivazioni le sappiamo io e lei quindi vi chiedo per favore di rispettare la nostra privacy in un momento delicato come questo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 10:20

