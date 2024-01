Jesse Jane, la pornostar trovata senza vita in casa: una diva negli anni 2000, aveva 43 anni. «Morto anche il fidanzato»

di Alessia Di Fiore

La pornostar Jesse Jane, 43 anni, è stata trovata morta insieme al fidanzato, Brett Hasenmueller, nella propria abitazione. La polizia era intervenuta sul luogo in seguito ad una segnalazione da parte del capo di Brett, che non aveva sue notizie da giorni. Una volta giunti sul luogo, i poliziotti hanno fatto la tragica scoperta ritrovando i corpi senza vita dei due: non si sa da quanto tempo fossero morti, né le precise cause della morte: la prima ipotesi sembra essere quella di un'overdose, si apprende da Tmz.

Chi era Jesse Jane

Jesse Jane, all'anagrafe Cindy Taylor, è stata una popolare pornostar nei primi anni 2000.

Al di fuori dell'intrattenimento per adulti, Jesse ha fatto alcune apparizioni anche in film tradizionali, tra cui "Starsky & Hutch". Nel 2009 ha preso parte a un documentario della Cnbc intitolato "Porn: Business of Pleasure", che mostrava la sua vita dietro le quinte e lontano dalle telecamere. Si è ritirata dalle scene nel 2017.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 19:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA