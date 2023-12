Il dramma della pornostar trans: «L'operazione e l'infezione che mi ha quasi ucciso, ma c'è un lato positivo inaspettato»

La ponostar trans Emma Rose ha affrontato numerosi interventi chirurgici nel corso della sua transizione, tra cui uno al viso che ha portato a una pericolosa infezione. Il gonfiore estremo del suo volto l'ha costretta ad andare in ospedale, dove è stata salvata per miracolo, ma, per fortuna, è riuscita anche a risolvere alcuni problemi di salute del passato.

L'infezione al volto

Emma Rose voleva avere il fisico perfetto: «Mi sono impegnata nella mia transizione nel 2017», ha raccontato durante una conversazione con la podcaster Holly Randall. «Nel 2020 ho ho fatto un intervento al lato B, uno alla faccia nel 2021 e uno al seno nel 2022». L'intervento al viso, mirato a definire la sua mascella, si è rivelato il più rischioso, anche se ha portato a un risultato inaspettato. «Dopo due settimane, ho cominciato a gonfiarmi e pensavo che fosse dovuto a un'eccessiva assunzione di sale», ha dichiarato. Ma il gonfiore si è rivelato sintomo di un'infezione batterica molto aggressiva. «La mia faccia si è gonfiata a dismisura. Mentre cercavo di dormire, indossavo una felpa con cappuccio, sudavo, ero sotto una coperta e tremavo dal freddo». Quando la vista di Emma ha cominciato a sfocarsi, ha realizzato di essere in pericolo e si è diretta immediatamente in ospedale.