Sara Diamante, chi è la pornostar più cercata dagli italiani su Pornhub: gli studi in Medicina, la denuncia e la notte passata con un «noto politico»

di Giuliano Cocco

Cosa cercano gli italiani su Pornhub? Il famoso sito a luci rosse ha reso note le tendenze del 2023. Il titolo di star più cliccata se lo aggiudica Sara Diamante, seguita da Malena La Pugliese e Beatrice Segreti. Andando ancora più nel dettaglio, tra le principali categorie italiane ricercate su Pornhub nel 2023 spiccano nell'ordine 'Mature', 'Transgender', 'Lesbiche', 'Anal' e 'Milf'.

Chi è Sara Diamante

Sara Diamante ha 21 anni (classe 2002) ed è originaria di un piccolo paese in provincia di Pavia. La sua avventura nel mondo a luci rosse è partita quasi due anni fa sulla piattaforma Onlyfans, dove è ormai tra le più amate in Italia e non solo.

Dopo il liceo ha intrapreso gli studi in Medicina, salvo poi abbandonare grazie al successo ottenuto su OnlyFans, dove si è iscritta nel gennaio del 2022. «Una batosta per i miei genitori», aveva detto. Adesso però, la sua carriera è in ascesa.

La denuncia per atti perscutori

Nel marzo del 2023 Sara Diamante ha depositato un esposto alla Procura di Pavia per atti persecutori. La giovane «rincasata da una serie di impegni professionali all'estero dopo avere condiviso sui propri social il suo rientro nell'abitazione dei genitori - ha spiegato l'avvocato Antonino Castorina - si è trovata un preservativo legato al cancello di casa».

La notte di sesso con un politico «appena eletto»

In una chiacchierata social con il collega Max Felicitas, Sara Diamante aveva raccontato di aver passato una notte di sesso con un «noto politico di centrodestra appena eletto». Le elezioni citate sono le ultime politiche, per le quali si è votato nel settembre 2022. «Ma è conosciuto?», domanda Felicitas. «Altro che. Sì, sì che è conosciuto. Ma ovviamente non è che posso dirlo», risponde l'attrice hard. «Mi ha chiesto le peggio cose, altri che attori porno», ha aggiunto. Infine, sul suo attuale ruolo, ha confessato: «È appena salito al potere».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Dicembre 2023, 11:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA