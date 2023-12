Riley Reid: «Diventerò immortale con l'intelligenza artificiale», la promessa della pornostar fa sognare i fan

di Tommaso Cometti

La tecnologia, che compie passi da gigante di anno in anno, sta iniziando ad avere un impatto notevole anche nel campo dell'intrattenimento per adulti. Riley Reid, modella di OnlyFans molto apprezzata, ha appena annunciato il lancio di "Clona", un chatbot tarato sui suoi dati personali. Come riporta Business Insider, l'intelligenza artificiale avrà il compito di intrattenere i follower, in modo tale che la 32enne possa dedicarsi alla sua vita privata.

L'annuncio

Riley ha detto che l'efficienza dell'intelligenza artificiale le permetterà di mantenere un contatto costante con i fan, riuscendo anche a dedicarsi ad altre attività nel tempo libero. La modella ha dichiarato: «Sono sposata, sono una mamma. Cerco di gestire una molteplicità di business. Questo mezzo mi consentirà di diventare immortale, continuando ad avere una vita. La mia fortuna è aver reso il mio nome un brand conosciuto ovunque. Voglio sfruttare questa possibilità al meglio».

Riley lavora nel campo dell'intrattenimento hard da una decina d'anni, ma è stato proprio OnlyFans a consentirle un contatto diretto con i suoi estimatori.

Clona

Clona, attualmente in versione beta, è stato partorito dalle menti di Riley e di un'altra content creator per adulti, Lena The Plug. Il team delle due modelle, ispirato da ChatGPT, si è messo in contatto con degli esperti del settore AI, per costruire un prodotto adatto alle esigenze delle creator. Gli utenti potranno scambiare con il chatbot cinque messaggi gratis; poi, si attiverà il servizio a pagamento, che costerà circa 30 euro al mese.

Per creare un chatbot in grado di rispecchiare Riley interamente, Clona ha analizzato ore e ore di materiale video prodotto dalla modella nel corso degli anni, insieme ai contenuti pubblicati sui suoi canali social. Riley ha detto: «Mi piace che Clona sia in grado di stabilire un contatto umano reale, dato che è basato su una persona in carne e ossa. Le persone vorranno sempre questo tipo di connessione».

