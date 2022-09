Harry Styles al Festival di Venezia: outfit da vero divo e bagno di folla

Al Festival di Venezia era il personaggio più atteso. Finalmente è arrivato il turno di Harry Styles, popstar della boy band One Direction e che ha intrapreso una carriera da solista pochi anni fa. Amato da tutte le generazioni per la sua musica, negli ultimi anni il cantante britannico ha avuto modo di sperimentare il mondo del cinema, mettendo alla prova le sue doti da attore prima con Dunkirk, celebre film di Christopher Nolan e nel 2022 torna nei grandi schermi con Don't Worry Darling. La pellicola di stampo thriller è tra quelle fuori concorso alla Mostra Internazionale d'arte cinematografica. A partecipare al red carpet oltre all'amato Harry Styles, anche la compagna e regista Olivia Wilde e la co-protagonista Florence Pugh.

Bagno di folla

Bagno di folla per Harry Styles. Le fan hanno domito accanto al red carpet per una buona visibilità e per avere una minima chance di incontrare il loro idolo. Le più fortunate hanno avuto il piacere di ricevere un autografo o di ottenere un selfie con l'artista, che si è mostrato molto disponibile e cordiale.

L'outfit da divo

Harry non ha deluso le aspettative dei fan nemmeno in fatto di stile, infatti, si è presentato con un look da vero divo di Hollywood che ha fatto impazzire tutti i presenti. L'attore ha scelto ancora una volta il brand Gucci. Outfit in stile anni '70: pantaloni a zampa di elefante che lasciano intravedere gli stivaletti in vernice bianca e occhiali large che coprono gran parte del volto. Ha indossato un completo blu scuro della collezione Gucci HA HA HA che ha immaginato e creato insieme ad Alessandro Michele. E per concludere una camicia azzurra che presentava un colletto maxi, la vera particolarità del vestito. Sorridente e super sereno Harry Styles ha conquistato il Lido di Venezia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 12:55

