Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip: l'ultimo indizio non lascia dubbi

di Ida Di Grazia

A pochissime settimane dall'inizio del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 19 settembre, il mistero sui concorrenti che faranno parte della prossima edizione continua ad aleggiare sui social, ma l'ultimo indizio sembra non lasciare spazio a dubbi: Antonella Fiordelisi potrebbe essere una nuova concorrente.

GfVip, ufficiale il nome del secondo concorrente: ecco chi entra in casa dopo Giovanni Ciacci

Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip?

Il condizionale è d'obbligo perchè non c'è alcuna ufficialità, ma stando all'indizio social del Grande Fratello Vip che ha pubblicato su Instagram una canzone "Don't you worry" dei Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, la prossima vippona che entrerà nella casa del Grande fratello Vip potrebbe essere Antonella Fiordelisi.

La schermitrice, ex Temptation Island è un nome che ricorre da tempo, si parlava di un suo possibile ingresso anche nella passata edizione, ma questa sembra proprio essere la volta giusta. Ad agosto la Fiordelisi aveva pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui ballava proprio sulle note di "Don't you worry", canzone usata anche nei promo del GfVip. Un caso? Solo una coincidenza?

I fan del Grande Fratello Vip e di Antonella Fiordelisi non hanno dubbi: è lei la prossima concorrente del Grande fratello Vip. Lo stesso Alfonso Signorini in una storia del 19 luglio aveva pubblicato una foto di un capo di fiori con la scritta : «Girovagava nei campi di Fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole».

Alfonso Signorini tramite le sue storie Instagram lancia il sesto indizio.



"Girovagava nei campi di fiordalisi e contemplava sorridendo le nuvole...."

Chi si nasconde dietro l'indizio?🤔🏡 pic.twitter.com/gDgTOuCmDl — GF News✨ (@GFNews4) July 19, 2022

Chi è Antonella Fioredelisi?

Classe 1988, Antonella Fiordelisi è nata il 4 marzo 1988 a Salerno. Ha una sorella nata dalla stessa madre ma da padre diverso, con cui non ha un rapporto particolarmente stretto. Vive a Salerno insieme ai suoi genitori e a 18 anni è entrata nella squadra Nazionale Italiana Under 20 di scherma vincendo nel 2017 la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani di Cagliari nella specialità Spada.

La bellezza di Antonella però l'ha fatta emergere anche al di là dello sport e per questo è diventata una modella e un'influencer molto quotata. Nel 2017 è stata una tentatrice di Temptation Island e tra i suoi amori vip c'è quello "tormentato" con Francesco Chiofalo. Tra i flirt che le sono stati "affibbiati" anche quello con Carlos, figlio di Fabrizio Corona , il calciatore Gonzalo Higuain e l'ex tronista di Uomini e donne Amedeo Barbato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 22:34

