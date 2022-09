Chiara Ferragni, sexy in lingerie nel cuore di Roma: ecco il motivo

Chiara Ferragni in lingerie su una terrazza nel cuore di Roma. L'estate è ormai tramontata, ma l'imprenditrice digitale trova sempre il modo per far parlare di sé. È il momento di dire addio ai bikini e di sfoggiare set di completini intimi. Chiara Ferragni lo fa e riesce comunque a sedurre tutti i follower. La queen delle influencer è volata a Roma solo per 24 ore per uno shooting della nuova collezione di Intimissimi, di cui Chiara è testimonial.

Chiara Ferragni, bufera per l'aperitivo in montagna con l'elicottero: «Ottimo esempio con la crisi climatica ed energetica»

Valentina Ferragni, finita la vacanza a Mykonos: sorpresa in aereoporto

Giulia De Lellis, la confessione choc su Instagram: «Soffro di ansia e attacchi di panico, andrò in terapia»

Shooting hot

Elegante, sexy e per alcuni (spesso invidiosi) un po' volgare. Ma mai per l'industria della moda che, al contrario, considera Chiara una vera icona di stile. Tra una ripresa e l'altra la Ferragni si è lasciata fotografare nella sua stanza di hotel con un completino intimo in pizzo semitrasparente. Capelli morbidi che cadono sulle spalle e gioielli dorati per arricchire l'outfit. Chiara Ferragni è più glamour che mai, ma anche questa non è una novità.

Il post ha fatto il pieno di like e in pochissimo tempo è diventato virale. Più di 2 mila commenti positivi per l'impreditrice digitale. Immancabili anche commenti come: «Essendo una mamma eviterei di pubblicare foto simili». Abituata a leggere parole del genere, Chiara ormai se ne frega del giudizio della gente e continua a postare quello che più le piace. E funziona dato che il numero di follower aumenta sempre di più.

Dopo lo shooting Chiara Ferragni ha lasciato la Capitale per il secondo giorno di set che stavolta si svolgerà a Milano. Grandi impegni lavorati per l'imprenditrice digitale più cool dei social.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Settembre 2022, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA